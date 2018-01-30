30/01/2018 07:49


Türk Tabipleri Birliği 11 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi

Türk Tabipleri Birliği

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "savaş bir halk sorunudur" tanımlaması yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "savaş bir halk sorunudur" tanımlaması yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.

Aralarında TTB Başkanı Raşit Tükel'in de bulunduğu kişiler için gözaltı kararı verildiği ve birçoğunun gözaltına alındığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINANLARIN LİSTESİ

TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile beraber haklarında gözaltına kararı veriler TTB üyelerinin isimleri şunlar; Sezai Berber, Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Şeyhmus Gökalp, Hande Arpat, Ayfer Horasan, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş ve Nazım Yılmaz.

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