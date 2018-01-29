29/01/2018 19:02


TBB'den ilk açıklama geldi 'Bize söylenen bir şey yok'

Türk Tabipleri Birliği

Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili "savaş bir halk sorunudur" açıklamasında bulunan Türk Tabipleri Birliği (TBB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma açılmıştı ancak TTB yetkilileri kendilerine bu yönde bir bilginin ulaşmadığını bildirdi

TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber "Bize resmen söylenen bir şey yok, öğlen avukatlarımız Adliye'deydi, bize tebliğ edilen bir şey yok ama daha önceki benzer örneklerden de biliyorsunuz ki ilk önce yandaş medya öğrendi. Avukatlarımız konuyla ilgili başsavcıyla görüşecek ancak henüz net bir şey yok" dedi.

TTB geçen hafta yayınladığı açıklamada "Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Savaşa hayır, barış hemen şimdi!" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise açıklamay atepki göstererek "Sözde Türk Tabipler Birliği gibi bir kesim savaşa hayır diye kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin bugüne kadar barışa evet dediklerini duymadık" demişti.


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