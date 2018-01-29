29/01/2018 15:42


İkinci Ordu Komutanı Burseya Dağı'nda inceleme yaptı

İsmail Metin Temel

Afrin bölgesinde Zeytin Dalı harekatı devam ederken İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Burseya Dağı'nda inceleme yaptı

Temel, dün terör örgütünden temizlenen stratejik önemdeki Burseya Dağı'na gelerek durumu yerinde gördü.İncelemelerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarını da denetleyerek moral veren Temel, beraberindeki komutanlarla Burseya Dağı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri ile tahkimatı değerlendirdi.Burseya Dağı, dün TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü PYD/PKK'dan alınmıştı Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik 20 Ocak'ta başlayan harekat 10. gününde devam ediyor. 

 

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