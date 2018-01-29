TSK'dan son dakika Afrin açıklaması '44 hedef imha edildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre Zeytin Dalı Harekatının 10. gününe girerken gece boyunca 44 hedefin imha edildiği öğrrenildi

TSK tarafından yapılan açıklamada "Gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 44 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 25 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 40 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 olmuştur." ifadelerine yer verildi.