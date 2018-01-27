Zeytin Dalı Harekatının 8. gününde son dakika gelişmeleri

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtının 8'inci gününde, Afrin'e doğru ilerleyen Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu birliklerine uçaklar gece boyunca mevzileri vurarak destek sağladı

Terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin Türkiye'nin başlattığı harekattan sonra silahlı üyelerini sivillerin arasına çektiği, çekildiği alanlara ise el yapımı patlayıcı (EYP), mayın ve bubi tuzakları döşediği belirtiliyor. Terör örgütünden temizlenen köylerde Mehmetçik patlayıcı temizliği yapıyor, kontrolü sağlanan bölgelerde güvenli noktalar oluşturuyor. 2 gün boyunca sıcak çatışmaların yaşandığı Cabel Burseya Dağı bölgesinde, taarruz anlayışıyla yapılan operasyona, 3 gündür yoğun yağış, sis ve çamur nedeniyle hareket etmenin zorlaşmasıyla ara verildi. TSK ve ÖSO güçlerinin dağda hakimiyet sağlanan bölgelerde mevzilenerek pozisyonlarını koruduğu, bölgede ileri harekâta ise havaların düzelmesiyle yeniden başlanacağı bildirildi.

AFRİN SINIRINDA ELLER TETİKTE

Burseya Dağı bölgesinin yanı sıra Azez'de Afrin sınırındaki cephelerde ÖSO güçleri nöbet tutmayı sürdürüyor. Olası saldırıları engellemek için oluşturulan cephe hatlarında silahlarıyla nöbet tutan ÖSO askerleri, çamurlu bölgede güçlükle hareket edebiliyor. Zorlu arazi koşullarına rağmen cephe hattında elleri tetikte nöbet tutan ÖSO güçleri, zaman zaman YPG bölgelerinden gelen taciz ateşlerini de anında karşılık vererek püskürtüyor.

2 KAHRAMANIN ŞEHİT OLDUĞU PKK MEVZİLERİ YERLE BİR EDİLDİ

Harekatın yedinci gününde (dün), Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edildiği mevziler yerle bir edildi.

Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin mevzileri havadan ve karadan ateş altına alındı. İki kahramanımızın şehit edildiği Darmık Dağı'nın karşısındaki PYD/PKK mevzileri savaş uçakları tarafından yapılan havadan bombardıman ile imha edildi. Bölge, Kilis'te sınır hattında konuşlu topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı. Vurulan hedeflerden siyah dumanlar yükselirken, Türk askerleri ile ÖSO mensuplarının teröristlerle karadan girdikleri sıcak çatışmanın sesleri de Kilis'in sınır hattından duyuldu. Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Şarkhamamı mevkisinden de Afrin'e yönelik top atışları yapıldı.