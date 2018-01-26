26/01/2018 14:07


Afrin'den son haberler, o tüneller ilk kez görüntülendi

pkk hendek

Zeytin Dalı Harekatı devam ederken terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin Afrin'de betonerme tünelleri ve kaçış hendekleri ortaya çıktı

Ele geçirilen tüneller, topraktan değil inşaat demirleriyle güçlendirilmiş betonarmeden oluşuyor. Havadan yapılan bombalamalara karşı yapıldığı düşünülen betonerme tünellerin içinde, tüfekle ateş edebilmek için duvarda mazgallar da bulunuyor. Tünellerle bağlantılı olarak da kepçeyle açılmış olduğu düşünülen, 2 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğinde hendekler de mevcut. Bu hendeklerin aldığı pozisyonun ise karşıdan yapılacak saldırılara karşı kurgulandığına dikkat çekiliyor.

 


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