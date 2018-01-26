26/01/2018 13:48


Son dakika Gülmen ve Özakça açlık grevini bitirdiler

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça

Tam 324 gündür açlık grevinde olan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, grevlerini bugün itibariyle sonlandırdı

Gülmen, “Biz direnişimizi çok sevdik, çok seviyoruz. Her geçen gün daha da özgürleştiğimizi hissettik. Korktuk mu, korktuk. 9 Kasım 2016'da Yüksel'e çıktığımda bir yazı kaleme almıştım. 'Biz buradayız diye haykırmazsak, daha çok kurban vermeye devam edeceğiz. Direnenlerin dönüşenlerin ve teslim olmayanların hikâyesini bekliyorlar. Geleceğin öğretmenleri dönüp baktıklarında geride bir boşluk olmasın diye, onurumuzu koruyalım diye çıkmıştı bu direniş. Direnişimiz onurumuzu kurtardı. OHAL’in karanlığını yardığı için direnişimizi seviyoruz. Tüm saldırılardan güçle çıktık. Bugün ilk günden daha güçlüyüz. Kocaman bir biz var bugün. Dün OHAL Komisyonu'nun hakkımızda işe iademizle ilgili kararları tebliğ aldık. Yargı yoluna başvuracağız. Açlık grevimizi sonlandırıyoruz. Mücadelemiz bitmedi” dedi.


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