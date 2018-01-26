Sağlık Bakanı Afrin operasyonunda kayıp sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Zeytin dalı harekatında yaralanan ve hayatını kaybedenlerle ilgili açıklama yaptı

Demircan, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilen askerleri ziyaret etti.Harekatta durumu ağır olan askerin olmadığını belirten Demircan, 130 yaralının 82'sinin taburcu edildiğini belirtti.

KAÇ ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ

Demircan, 14 kayıp olduğunu belirterek, "3 tanesi bizim askerimiz, 11 tanesi ÖSO mensubu" diye konuştu.