26/01/2018 11:34


Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın işe dönüş talepleri reddedildi

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça

Yayınlanan KHK ile mesleklerinden ihraç edilen eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın işlerine iade edilmek için OHAL İnceleme Komisyonu’na yaptıkları başvuru reddedildi

OHAL Komisyonu, açlık grevindeki eğitimciler Gülmen ve Özakça’nın işe dönüş talebini reddetti. Gülmen ve Özakça, bugün doktorları ve avukatlarıyla beraber 13.00’da basın toplantısı yapacak.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın basın açıklamasında "açlık grevi eylemine" devam edip etmeyeceklerine ilişkin açıklama yapması da bekleniyor. 


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