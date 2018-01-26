26/01/2018 09:53


Zeytin Dalı harekatının 7. gününde son dakika gelişmeleri

zeytin dalı harekatı

Zeytin Dalı Harekatında 7. güne girerken alınan son bilgiye göre 343 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından yapılan açıklamada 13 uçak ile 23 hedefin imha edildiği ve toplam 343 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. TSK ve ÖSO unsurları harekata devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sınır birliklerini denetlemek için Hatay’a geçti. Cephedeki birliklere video konferans ile seslenen Erdoğan, “Zeytin Dalı Harekatı netice alınana dek sürecek” dedi.

Terör örgütü PKK/PYD için çok önemli olduğu belirtilen Burseya Dağı’nda terörist avı devam ederken birliklerin yeni hedefinin Bafelyun Tepesi olacağı tahmin ediliyor. TSK ve ÖSO unsurları terör örgütleriyle olduğu kadar çevre ve iklim şartlarıyla da mücadele diyor. ÖSO komutanlarından Albay Ahmed Osman, İngiliz Times gazetesine bir açıklama yaparak, kötü hava koşullarının hareket kabiliyetini azalttığını ve PKK’lı teröristlerin mevzilerini terk edip kaçarken çok sayıda mayınlı tuzak kurduklarını belirtti.


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