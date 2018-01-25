25/01/2018 13:50


Türkiye'den ABD'nin güvenli bölge teklifine ilk yanıt

türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Bakan Mevlüt Çavuşoğlu arasında yapılan görüşmede gündeme gelen 30 km derinlikte tampon bölge konusunda Çavuşoğlu ilk kez açıklama yaptı

Hürriyet Gazetesine konuşan Bakan Çavuşoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Süreçte ABD ile güven kaybı yaşandı. Güven yeniden tesis edilmeden bu konuların görüşülmesi doğru değil.  Önce somut adımlarla güven tesis edilmeli “ dedi. İki ülke arasında güven kaybı yaşandığını belirten Dışişleri Bakanı “maksatları ne bilmiyoruz, önce güvensizlik ortamı giderilmeli” diye konuştu.

 

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