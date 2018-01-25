KKTC Seçimleri son dakika, Akıncı, hükümeti kurma görevini Özgürgün’e verdi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, parti başkanlarıyla önceki gün yaptığı görüşmenin ardından dün hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi UBP Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün’e verdi.

AVRUPA GAZETE/LONDRA-Anayasa’ya göre, Bakanlar Kurulu’nu kurma görevi alan milletvekili, bu görevini en geç 15 gün içinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlü. Cumhurbaşkanı Akıncı, görevi verirken yaptığı konuşmada, şu ana kadar güvenoyu alabilecek bir koalisyon hükümeti oluşmadığına işaret ederek, mecliste temsil edilen diğer partilerin de bu görevin UBP’ye verilmesinde hem fikir olduğunu belirtti. Akıncı, “Süreci bekletmenin anlamı yok. Sayın Özgürgün’e bu görevi tevdi ediyorum” dedi.UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ise, halka hizmet edecek, güçlü bir hükümet çıkabileceğini düşündüklerini kaydederek, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın verdiği bu görevi en iyi şekilde değerlendirip, yerine getirmek için çalışacağını söyledi.

Özgürgün: “Partiler, güçlü ve doğru bir hükümet için sandıktan çıkan neticeyi okumalı”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ndan hükümeti kurmak için yetki alan Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, “Benim şahsi düşüncem bütün siyasi partilerle diyalog kurma noktasında” dedi.

Siyasi partilere “güçlü ve doğru bir hükümet için sandıktan çıkan neticeyi okuyun” çağrısı yapan Özgürgün, zorlama koalisyonların hem kısa ömürlü olacağını hem de hizmet noktasında sıkıntı yaşayacağını söyleyerek, “Bugüne kadar bırakın 4’lüyü, 2’li koalisyonlar bile çok zorlandı. Hizmet verebilecek bir koalisyon modeli oluşturulabiliyorsa onu yapacağız, deneyeceğiz” dedi.

Seçimin hemen ardından UBP’siz hükümet kurma çalışmaları başlatıldığını da söyleyen Hüseyin Özgürgün, “Bu şartlar altında görev almak zor, sonuç açısından beni çok da umutlu kılmıyor ama Sayın Akıncı’nın bana verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağım” şeklinde konuştu.

UBP, tüm partilerle görüşme kararı aldı

Seçimlerden 21 milletvekiliyle birinci parti olarak çıkan Ulusal Birlik Partisi’nin Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin ardından toplanan Parti Meclisi, Özgürgün başkanlığında beş kişilik bir heyetin yarından itibaren tüm partilerle koalisyon görüşmelerine başlaması kararı aldı.

Parti Meclisi toplantısının ardından basına konuşan Özgürgün, seçimlerden çıkan sonucun halkın UBP’yi yönetimde görmek istediğinin yansıması olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın UBP’nin hükümet kurabileceğine inandığı için görev verdiğini belirten Özgürgün, “Sorumluluğumuz gereği tüm partilerle görüşme kararı aldık” dedi.

Özgürgün, CTP, HP, TDP ve DP’den yapılan açıklamaların da Parti Meclisi toplantısında değerlendirildiğini kaydetti.

Sorulara karşılık, zorlama koalisyonların sıkıntılı olabileceğini kaydeden Özgürgün, sandıktan çıkan halk iradesine rağmen UBP’yi dışlayacak bir dörtlü oluşum için seçimin hemen ardından harekete geçilmesini, “aşırı zorlama ve sivil darbe” olarak gördüğünü yineledi.

Özgürgün, “Burada, halkın verdiği karara itiraz var, halkın verdiği karara saygısızlık var, halkın verdiği kararın aksine bir şeyler oluşturma girişimi var. Bu zorlamanın ilk günden yapılması doğru değil” dedi.

UBP’nin 7 Ocak seçimlerinde, ikinci ve üçüncü partinin çıkardığı milletvekili sayısının toplamı kadar milletvekili çıkardığına işaret eden Özgürgün, “büyük bir gerileme ile seçimlerden çıkan bir partinin, UBP’ye bedel ödetme düşüncesi ile hükümet kurma girişiminin, gerçek bir zorlama olduğunu” ifade etti.

Özgürgün, ancak hükümet alternatifleri denendikten sonra dörtlü bir oluşuma gidilmesini anlayışla karşılayabileceğini de kaydetti.

“Dörtlü koalisyonun ülkeye hizmet verebilecek noktada olmadığını” da yineleyen Özgürgün,

UBP’nin her ne olursa olsun hükümet kurma peşinde olmadığını, ancak ülkenin de hükümetsiz bırakılmaması gerektiğini kaydetti. Özgürgün, UBP’nin sıkıntı var diye görevden kaçma düşüncesinin hiçbir zaman olmadığını ifade etti.

Geçmiş seçimlerde CTP’nin 21 milletvekiline karşı ikinci ve üçüncü partinin hükümet kurma şansı bulunduğunu ancak UBP’nin birinci çıkan partinin hükümet kurması gerektiği düşüncesiyle muhalefette kalmayı tercih ettiğini kaydeden Özgürgün, “Bunu yapmış bir Başkan olarak bugün (seçimden hemen sonra başlayan dörtlü görüşmelere) itiraz ediyorum” dedi.

UBP’nin koalisyon kurabilme şansıyla ilgili olarak ise Özgürgün, dört parti başkanının koalisyon protokolü üzerinde anlaştıklarını söylemeleri halinde Cumhurbaşkanı’nın hükümet kurma görevini UBP’ye vermekten vazgeçmesi gerektiğini; Cumhurbaşkanı’nın dört partinin anlaştığını hissetmemesi üzerine görevi UBP’ye verdiğini kaydetti.

Özgürgün, dört partinin koalisyon için anlaştıklarını açıklamaları halinde hükümet kurma görevini Cumhurbaşkanı’na iade edeceğini de ekledi.