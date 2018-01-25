25/01/2018 09:03


Zeytin Dalı harekatının 6. gününde son durum ne

zeytin dalı harekatı

TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı harekatında bugüne kadar Türk askeri terör örgütüne ait 214 hedefi vurdu ve 19 önemli noktayı ele geçirdi

Askerimiz, YPG'ye destek veren birçok yabancıyla da mücadele ediyor. Çünkü örgütün içinde İngiliz, Amerikan, Alman hatta Çinli teröristler bile var… Hepsi Mehmetçikle çatışıyor.

Afrin kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 Mehmetçik Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sınırda bu gelişmeler yaşanırken Hatay Valiliği, yoğunluğun yaşandığı Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde bazı bölgeleri 15 gün boyunca ‘Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan etti. Bu gelişme üzerine dün sabah saat 08.00'den itibaren sınır bölgesine gazeteciler ile vatandaşların girişine izin verilmedi.


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