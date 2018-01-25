Beyaz Saray'ın açıklamasını Türk yetkililer yalanladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump arasında yapılan görüşme sonrasında Beyaz Saray'dan "Başkan Trump, Türkiye’den tansiyonu düşürmesini, askeri operasyonu sınırlı tutmasını istedi" açıklaması yapılsa da Türk yetkililer bu açıklamayı yalanlamıştı

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, “ABD tarafının yazılı açıklaması görüşmenin içeriğini tam olarak yansıtmıyor” denildi. Görüşmede, Trump’ın Afrin operasyonuyla ilgili “tırmanan şiddetten kaygı”dan söz etmediği öğrenildi.

BEYAZ SARAY NE DEDİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada “Başkan Trump, Türkiye’den tansiyonu düşürmesini, askeri operasyonu sınırlı tutmasını istedi” ifadeleri yer almıştı.

Trump'ın görüşmede, “Afrin’deki artan şiddetin Suriye’deki ortak hedefleri tehlikeye atma riski taşıdığını” söylediği kaydedilirken, Türkiye’ye ihtiyatlı olunması, Türk ve Amerikan güçleri arasında çatışma riskine yol açabilecek her türlü eylemden kaçınması çağrısında bulunulduğu da iddia edildi.

Amerika’nın Sesi’nin aktardığına göre iki lider, IŞİD’in yenilgiye uğratılması aşamasında 100 binin üzerinde Suriyeli mültecinin ülkelerine geri dönmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, evlere geri dönüşlere yardımcı olmak için işbirliğini devam ettirme sözü verdi.

Açıklamada, “Başkan Trump Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını ele almak için (iki ülkeyi) daha yakın işbirliğine davet etti. Liderler, Türkiye dahil olmak üzere komşularına hiçbir tehdit oluşturmayan birleşik bir Suriye’ye istikrar kazandırılması ihtiyacını konuştu” ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray açıklamasına göre ayrıca, Başkan Trump Türkiye’den gelen “yıkıcı ve yanlış” söylemler ve OHAL altında tutuklulukları devam eden ABD vatandaşları ve yerel çalışanlar hakkındaki endişelerini dile getirdi.

Açıklamada, “İki lider, başta bölgesel istikrarı pekiştirmek ve IŞİD, PKK, El Kaide ve İran destekli terörizm dahil terörün tüm şekilleriyle mücadele edilmesi olmak üzere, ABD ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirme sözü verdi” denildi.

Kaynak: Sözcü