25/01/2018 09:00


Beyaz Saray'ın açıklamasını Türk yetkililer yalanladı

erdoğan trump görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump arasında yapılan görüşme sonrasında Beyaz Saray'dan "Başkan Trump, Türkiye’den tansiyonu düşürmesini, askeri operasyonu sınırlı tutmasını istedi" açıklaması yapılsa da Türk yetkililer bu açıklamayı yalanlamıştı

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, “ABD tarafının yazılı açıklaması görüşmenin içeriğini tam olarak yansıtmıyor” denildi. Görüşmede, Trump’ın Afrin operasyonuyla ilgili “tırmanan şiddetten kaygı”dan söz etmediği öğrenildi.

BEYAZ SARAY NE DEDİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada “Başkan Trump, Türkiye’den tansiyonu düşürmesini, askeri operasyonu sınırlı tutmasını istedi” ifadeleri yer almıştı.

Trump'ın görüşmede, “Afrin’deki artan şiddetin Suriye’deki ortak hedefleri tehlikeye atma riski taşıdığını” söylediği kaydedilirken, Türkiye’ye ihtiyatlı olunması, Türk ve Amerikan güçleri arasında çatışma riskine yol açabilecek her türlü eylemden kaçınması çağrısında bulunulduğu da iddia edildi.

Amerika’nın Sesi’nin aktardığına göre iki lider, IŞİD’in yenilgiye uğratılması aşamasında 100 binin üzerinde Suriyeli mültecinin ülkelerine geri dönmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, evlere geri dönüşlere yardımcı olmak için işbirliğini devam ettirme sözü verdi.

Açıklamada, “Başkan Trump Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını ele almak için (iki ülkeyi) daha yakın işbirliğine davet etti. Liderler, Türkiye dahil olmak üzere komşularına hiçbir tehdit oluşturmayan birleşik bir Suriye’ye istikrar kazandırılması ihtiyacını konuştu” ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray açıklamasına göre ayrıca, Başkan Trump Türkiye’den gelen “yıkıcı ve yanlış” söylemler ve OHAL altında tutuklulukları devam eden ABD vatandaşları ve yerel çalışanlar hakkındaki endişelerini dile getirdi.

Açıklamada, “İki lider, başta bölgesel istikrarı pekiştirmek ve IŞİD, PKK, El Kaide ve İran destekli terörizm dahil terörün tüm şekilleriyle mücadele edilmesi olmak üzere, ABD ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirme sözü verdi” denildi.

Kaynak: Sözcü


zeytin dalı harekatı
Zeytin Dalı harekatının 6. gününde son durum ne
erdoğan trump görüşmesi
Beyaz Saray'ın açıklamasını Türk yetkililer yalanladı
gözaltı
Son dakika 129 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı
Sarıyer Tarabya sahili
İstanbul'da sahil yolu çöktü İBB uyardı
zeytin dalı harekatı
Afrin operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı
İlgili Haberler
zeytin dalı harekatı

Zeytin Dalı harekatının 6. gününde son durum ne

zeytin dalı harekatı

Afrin operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

zeytin dalı harekatı

TSK’dan flaş açıklama, şehit askerlerin naaşlarına ulaşılamıyor

donald trump ve erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump görüşmesinde neler yaşandı

Son Dakika Haberleri
gözaltı

Son dakika 129 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı

Sarıyer Tarabya sahili

İstanbul'da sahil yolu çöktü İBB uyardı

kilis saldırı

Kilis'teki roketli saldırıda Valilik ölü sayısını açıkladı

polis otobüsü

Polis otomobili denize yuvarlandı 1 polis kayıp

 Yazarlarımız
necdet sivasli

OHAL kalksın mı kalkmasın mı

Olağanüstü Hal Kanunu (OHAL) 6.kez uzatıldı. Türkiye, 1,5 yıldır OHAL ile yönetiliyor. Hükümet olanlar OHAL’a daha ihtiyaç olduğunu, koşulların düzelmesi ile bunun kaldırılacağını söylüyor. Özellikle ...

Devam