Hudut Karakolu'na ateş açan teröristler öldürüldü
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Faruk Gezen Hudut Karakolu'na, terör örgütü PKK tarafından açılan taciz ateşine karşılık verildi. Bunun sonucunda 3 teröristin öldürüldüğü öğrenildi
Suriye'nin Kamışlı bölgesinde faaliyet gösteren terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca sınır birliklerine silahlı saldırı ve taciz ateşi yapılacağı bilgisine ulaşılması üzerine önlemler artırıldı. Terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin Kamışlı bölgesinden Nusaybin Şehit Sözleşmeli Er Faruk Gezen Hudut Karakolu'na taciz ateşi açılması sonucu hudut birliklerince taciz atışı yapılan bölgeye tank ve obüslerle karşılık verildi.Terör örgütüne ait hedefler imha edildi, 3 terörist öldürüldü.