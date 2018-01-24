24/01/2018 10:53


Sosyal medyada Afrin paylaşımı yapan 9 kişi daha gözaltında

afrin operasyonu

Afrin'de gerçekleşen Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili, Adana'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı

Sosyal medya hesaplarından Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı operasyonunu karalayıcı, halkı sokağa çağıran ve PKK ile PYD/YPG'yi övücü paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen şahısları tespit eden Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi Ceyhan ilçesinde 15 eve baskın yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği operasyonda 500 polisle şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, 9 kişiyi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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