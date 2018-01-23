Sosyal medyada Afrin paylaşımlarına gözaltılar devam ediyor

Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili sosyal medyada "terör propagandası" yaptıkları iddia edilen 91 kişi gözaltı alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı dördüncü gününe girerken, aralarında gazetecilerin de olduğu 91 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. "Terör propagandası" yaptıkları iddia edilen bu kişilerden üçünün tutuklandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberinde, harekâtın ardından "terör örgütleri lehine propaganda yapanların" takip edildiği bildirilerek, bu kapsamda Kütahya, Mardin, Diyarbakır, Muş, Muğla, Ankara, İstanbul, İzmir, Van, Ağrı, Mersin, Iğdır, Şanlıurfa, Bingöl ve Ardahan Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın soruşturma başlattığı ifade edildi.

Gözaltına alınanlar arasında HDP İzmir İl Başkanı Çerkez Aydemir, HDP Nusaybin İlçe Başkanı Ferhat Kut ile Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'in de yer aldığı belirtildi.

Gazeteciler gözaltında

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınanlar içinde gazeteciler de bulunuyor. Söz konusu gazeteciler arasında yer alan T24 yazarı Nurcan Baysal'ın da Afrin harekâtına ilişkin paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. T24, Baysal'ın Diyarbakır’daki evine saat 00.10 sıralarında polis tarafından baskın yapıldığını belirtti. Evinin kapısı kırılarak gözaltına alınıp emniyete götürüldüğü bildirilen Baysal’ın avukatı Reyhan Özdemir T24'e yaptığı açıklamada, müvekkilinin terörle mücadele şubesinde tutulduğunu söyledi.

Baysal, gözaltına alınmadan önce, Twitter'daki paylaşımları nedeniyle kendisini eleştirenlere "Savaş çığırtkanlığı yapan ırkçı faşistler! Ben savaşa karşıyım, Kürdüm, Romanım,Yahudiyim, Arabım, LGBTyim, Ermeniyim, Ezidiyim... Kısaca nefret ettiğiniz her şeyim. Beni takip etmeyin!" diye tepki göstermişti.

Artı Gerçek Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş ile aynı zamanda Alman die tageszeitung (taz) gazetesine de yazan Mezopotamya Ajansı muhabiri Hayri Demir'in de Ankara'da gözaltına alındığı bildirildi. Artı Gerçek'in habere göre, Hürtaş'ın gözaltına alınma nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

taz, yazarlarından Demir'in "terör propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. taz, aynı kapsamda Van'da gazeteci İdris Yılmaz ve İstanbul'da da İshak Karataş'ın gözaltına alındığını belirtti.

Birçok ilde operasyon

Doğan Haber Ajansı (DHA), İzmir merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişi hakkında harekât ile ilgili sosyal medya üzerinden PKK ve PYD propagandası ile sokak eylemlerine yönlendirici paylaşımlar yaptıkları iddiası bulunduğunu bildirdi.

DHA'nın haberinde, Afrin'e düzenlenen harekâtla ilgili toplu ulaşım araçlarında propaganda yapan ve bunları kayıt altına alarak kendi yayın organlarında paylaşan altı kişinin de ayrıca gözaltına alındığı belirtildi.

DHA'nın başka bir haberine göre ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afrin harekâtı ile ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunduğu belirlenen ve aralarında HDP'li bazı yöneticilerin de bulunduğu birçok kişinin adresine baskın yaptı.

Ankara Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ bitene kadar kentteki tüm eylemleri izne bağladığını duyurdu. Açıklamada, "Bu tür eylemlerin, umuma açık alanları, meydanları, yolları, parkları ve diğer dinlenme mekânlarını kullanan vatandaşlarımız ile eylemi gerçekleştiren şahıslar arasında, istenmeyen olayların yaşanmasına yol açabileceği; bu eylemler sırasında, terör örgütlerinin katılımcılar ve vatandaşlarımıza yönelik olarak bombalı eylemler yapabileceği yönünde istihbari duyumlar alınmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe