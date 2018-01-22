22/01/2018 21:18


Kritik harekatta çatışmalar Burseya Dağı'nda yoğunlaştı

Zeytin Dalı harekatı

TSK'nın başlattığı Zeytin Dalı harekatında üçüncü gün bitmek üzere. Bu akşam saat 20:40 civarında ÖSO, Burseya Dağı'ndan çekildi

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda, TSK'nın desteğiyle Afrin'in doğusundaki Azez'den ilerleyerek ele geçirilen stratejik önemdeki Burseya Dağı'ndan çekildi. Çatışmalar dağın eteklerinde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ise terör hedeflerini topçu ateşiyle vuruyor. 

Afrin'in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurlarının ise Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de terör örgütünden arındırdı. ÖSO'nun operasyon sırasında 2 PYD/PKK'lıyı esir aldığı öğrenildi. 

BURSEYA DAĞI'NIN ÖNEMİ NEDİR

Yeni Şafak'ın haberine göre ise stratejik bölgede operasyonun daha sonraki aşamalarında kontrol sağlanması planlanıyordu. Bölgede ABD tipi gözetleme kulesi ve örgütün eğitim kampları var. Burseya Dağı hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu nedeniyle kritik bir noktada. 

Kaynak: Hürriyet

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