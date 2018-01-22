AFAD'ın kurduğu çadıra roket isabet etti şehitler var

Zeytin Dalı Harekatı devam ederken AFAD tarafından kurulma çalışmaları devam eden çadırların olduğu bölgeye Afrin'den 2 roket atıldı. Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi

Olayın ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler roketli saldırıda 1 TEDAŞ işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda Özgür Suriye Ordusu mensubu 3 kişi yaralandı.

DHA: 2 ÖLÜ, 12 YARALI

DHA'nın geçtiği habere göre Kırıkhan ilçesinin Suriye sınırının sıfır noktasındaki Karatepe bölgesindeki ÖSO mensuplarının kaldığı çadırlara Afrin bölgesinden atılan roket düştü. Olayda ÖSO mensubu olduğu ileri sürülen 2 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hassa ilçesindeki Aktepe Sağlık Ocağı’na getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kırıkhan ve Antakya Devlet hastanelerine sevk edildi.