22/01/2018 10:53


Zeytin Dalı harekatı hakkında paylaşım yapan 57 kişi hakkında soruşturma

Zeytin Dalı harekatı

TSK tarafından Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı harekatının başladığı günden bu yana twitter üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 57 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 57 şüpheli hakkında,  “Kamu Görevlisine Hakaret”, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik”, “Cumhurbaşkanına Hakaret”, “Türk Milletini, T. C. Devletini ve Devletin Askeri Teşkilatını Alenen Aşağılama” ve “Terör Örgütü Propagandası Yapma” suçları olmak üzere, 5 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Türkiye sınırları ve bölgede güvenliği sağlamak amacıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerince “Zeytin Dalı” adlı harekatın başlatıldığı 20 Ocak 2018 tarihinden itibaren Twitter adlı sosyal paylaşım sitesinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125/3-a, 216/1, 299 ve 301. maddeleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesinde tanımlanan Kamu Görevlisine Hakaret, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik, Cumhurbaşkanına Hakaret, Türk Milletini, T. C. Devletini ve Devletin Askeri Teşkilatını Alenen Aşağılama ve Terör Örgütü Propagandası Yapma suçlarının unsurlarını oluşturan  yazılar yayınladıkları belirlenen toplam 57 ayrı kişi hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca yasal gereği yapılmak üzere re'sen soruşturma başlatılmış olup, suç teşkil eden benzeri eylemlere ilişkin araştırmalar da devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanlığı, Afrin operasyonuna yönelik olarak sosyal medyadan terör propagandası yapanlandran şu ana kadar 24 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.


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