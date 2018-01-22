Afrin operasyonuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına soruşturma başlatıldı

TSK tarafından geçtiğimiz Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarla ilgili 5 kentte soruşturma başlatıldı

Soruşturma kapsamında 35 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul başsavcılığı da sosyal medya paylaşımları ve olası sokak eylemlerinin takip edildiğini bildirdi.AA’nın haberine göre soruşturmalar İstanbul Ankara, Van, Diyarbakır, Mardin ve Muş başsavcılıkları tarafından açıldı.Soruşturmanın ‘PKK propagandası’ ve ‘yalan bilgi paylaşmak’ suçlarını kapsadığı belirtildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul başsavcılığı da yine yalan bilgi paylaşan ya da propaganda yapan hesapların takip edildiğini duyurdu. Savcılık şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun aziz milleti adına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik yürütülen operasyonla ilgili terörü ve terör örgütlerini övücü ve toplumu yanıltıcı mahiyette gerçeğe aykırı haber ve sosyal medya paylaşımları takip edilmekte gerekli tespitler yapılmaktadır. Bununla birlikte; terör örgütlerine destek ve provakasyon amaçlı gösteri veya taşkınlık yapanlar hakkında, cumhuriyet başsavcılığımızca iletişime geçilerek alınacak talimatlar doğrultusunda yasal gereğinin yapılması için ilgili kolluk birimleri bilgilendirilmiştir. Bu meyanda yürütülen soruşturma kapsamında suç unsuru taşıyan paylaşımlara ilişkin tespitler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Başsavcılık, sosyal medya paylaşımları üzerinden ‘PKK/PYD propagandası’ yürüttüğü tespit edilen 18 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu. Diyarbakır savcılığı da 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

TSK, 20 Ocak saat 17.00’de harekatın başlatıldığını duyurduktan sonra Afrin’deki PYD mevzilerini bombalamaya başlamıştı. Tanklar ve askerler ise bugün Suriye’ye karadan girmişti. Sosyal medyada hareket lehine ve aleyhine iki günde çok sayıda paylaşım yapılmıştı.