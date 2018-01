Zeytin Dalı Operasyonu dünya basınında

Dünya basını Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlediği Zeytin Dalı Operasyonu'nu son dakika olarak duyurdu

WASHINGTON POST: Afrin operasyonu Suriye’nin kuzeyinde farklı grupları destekleyen yabancı güçleri karşı karşıya getirebilir.

NEW YORK TIMES: “72 TÜRK UÇAĞI ABD DESTEKLİ MİLİSLERİ BOMBALADI”

New York Times, “72 Türk savaş uçağı Suriye'de ABD destekli Kürt milisleri bombaladı” dedi. Operasyon sırasında bir hava üssünün de bombaladığını belirten gazete, Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu savaşçılarının da sınırı geçerek Afrin'e girdiklerini ve Kürt militanlarıyla çatıştıkları bilgilerini de aktardı.

Haberde, “ABD'nin uyarılarına rağmen rest çeken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör tehdidi olarak nitelediği milisleri ezme sözünü verdi” yorumu da yapılıyor.

CNN INTERNATIONAL: “Türk jetleri vuruyor, askeri harekat derinleşiyor.

FINANCIAL TIMES: İngiltere´nin en saygın gazetelerinden Financial Times `Türkiye ABD´ye meydan okudu ve operasyon başlattı´ başlıklı yazısında, Türk savaş jetlerinin Suriye´nin kuzey doğusunu dün akşamdan itibaren bombalamaya başladığını yazdı. Financial Times, Suriye´deki savaşta yeni cephelerin açılmasının Türkiye'nin Suriye'dekileri destekleyen ABD ile ilişkilerini gerginleştireceği yorumunu yaptı.

BBC: TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI AFRİN´E OPERASYON BAŞLATTI

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Türk savaş uçaklarının Suriye´nin kuzeyine yönelik hava saldırılarında bulunduğunu ve bu hareketin Türkiye ile ABD arasındaki tansiyonu yükseltebileceğini yazdı. BBC, Türkiye'nin terör örgütü YPG´yi Afrin bölgesinden temizlemek istediğini de aktardı.

TELEGRAPH: TÜRKİYE ABD DESTEKLİ GRUPLARA SALDIRI BAŞLATTI

Gazete, Türk savaş uçaklarının Suriye´nin Afrin bölgesindeki ABD destekli terör örgütü YPG´ye karşı bombaladığını yazdı. Telegraph gazetesi, Türkiye´nin dün akşam başlattığı operasyonun, ABD´nin Türkiye ile Suriye arasında omurgasını terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin oluşturduğu 30 bin kişilik sınır güvenlik gücü kuracağı planının ardından geldiğini ekledi.

GUARDİAN: Guardian da Türk jetlerinin Afrin bölgesini bombalamaya başladıklarını yazdı. Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YPG'ye karşı Türkiye'nin askeri sınır operasyonlarını genişleteceği sözünü de hatırlattı. Guardian, Zeytin Dalı adı verilen operasyonun terör örgütü YPG´nin Afrin´den temizlenmesini amaçladığını da aktardı

DER SPIEGEL: Türkiye uluslararası endişeye karşın Suriye’nin kuzeyinde çok kapsamlı bir operasyona başladı. Türk Genelkurmay’ı ABD’nin müttefiki YPG’ye karşı operasyonu başlattı.

LE MONDE: Erdoğan: “Afrin operasyonu başladı, sırada Menbiç var.”

RUSSIA TODAY: Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı’nın ikinci gününde Afrin’e karadan girmeye başladı.

DAILY MAIL: İngiliz Daily Mail gazetesi de, Türkiye'nin cumartesi günü `Zeytin Dalı´ operasyonu başlatarak terör örgütü YPG'yi Suriye'nin kuzeyinden temizlemeyi istediğini yazdı.