Zeytin Dalı Harekatında son durum ne Kilis ve Reyhanlı'ya 15 roket atıldı

Afrin’e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sonrasında Hatay'ın Reyhanlı ilçesi ve Kilis'e çok sayıda roket atıldı. İşte Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili son dakika gelişmeleri

Hatay Valiliği’nce, Reyhanlı’ya düşen roketlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 11 roketin 9´unun ilçe merkezine, 2’sinin de ilçe dışında boş araziye düşerek, infilak ettiği belirtildi.

Valiliğin açıklamasında şöyle denildi:

“Afrin bölgesinden PYD/PKK tarafından atıldığı değerlendirilen; saat 15.28´de 6 adet, saat 18.40 sıralarında 5 adet olmak üzere toplam 11 adet füzenin, 9´u ilimiz Reyhanlı İlçe merkezine, 2´si ilçe dışında boş araziye düşerek infilak etmiştir.

Saat 15.28´de ilçe merkezine düşen 6 adet füze ile saat 18.40´da yine ilçe merkezine olmak üzere düşen 3 adet füzenin infilak etmesi sonucu; 30’u Türk vatandaşı, 17’si Suriyeli olmak üzere toplam 47 kişi yaralı olarak ilimizdeki çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. Suriye vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği her iki olayda, 42 kişi ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 4 kişinin tedavileri ise halen devam etmektedir. 15 araç, 4 mesken ve 10 iş yerinde oluşan hasar ile ilgili olarak zarar tespit ve hasar tespit komisyonları çalışmalara başlamış olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.

KİLİS’E 4 ROKET DÜŞTÜ, 2’Sİ SURİYELİ 7 YARALI

Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzilerinden atılan 3 roket mermisi daha Ekrem Çetin ve Barış mahallelerindeki evlere isabet etti. Terör örgütü mevzilerinden ateşlenen toplam 3 roket mermisinin, aralıklarla düşüp, patlamasıyla 4 evde hasar oluştu. Güvenlik güçleri, olay yerlerinde önlem alıp, inceleme yaptı. Kilis’e düşen roket mermisi sayısı toplamda 4’e ulaşırken, Vali Mehmet Tekinarslan, 2’si Suriyeli 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Vali Tekinarslan, “Hepimize geçmiş olsun. Yaralılarımızın durumu iyi” dedi.