22/01/2018 07:06


Fransa talep etti BMGK Zeytin Dalı Harekatı için toplanıyor

Afrin operasyonu

Fransa'nın talebi doğrultusunda Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde görüşülecek

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Guta, İdlib, Afrin - Fransa Suriye'deki gelişmeler konusunda BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Türk meslekdaşımla görüştüm" dedi.BM Güvenlik Konseyi oturumunun TSİ 18.00'da başlaması planlanıyor.

Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinden ABD Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda meşru kaygıları olduğunu ifade etmiş, Rusya ise ABD'nin tek taraflı Suriye politikalarının 'Ankara'yı çileden çıkardığını' ifade etmişti.

Kuvvet komutanları Hatay'da

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ise devam eden Zeytin Dalı Harekâtı konusunda bilgi almak üzere, kuvvet komutanlarıyla birlikte Hatay'a gitti. Genelkurmay Başkanlığı, Akar'ın operasyonlarla ilgili bilgi aldığını aktardı.

TSK: Roketlerin ateşlendiği hedefler imha edildi

Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlamasının ardından Hatay'In Reyhanlı ilçesine atılan ve bir kişinin hayatını kaybetmesine, 47 kişinin yaralanmasına yol açan roketli saldırılara düzenlenen operasyonlarla yanıt verildiği açıklandı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 11 roketin ateşlendiği iki hedefin de imha edildiği belirtildi.

Operasyonun amacı: Güvenli alan oluşturmak

Zeytin Dalı Harekâtı'nın kara operasyonları geçtiğimiz sabah 11.05'te başlamıştı. Başbakan Binali Yıldırım, amacın 30 kilometre derinlikte bir güvenli alan yaratılarak Türkiye'nin sınırdaki yerleşim yerlerinin roket ve havan topu menzilinden çıkarılması olduğunu ifade etmişti.Genelkurmay Başkanlığı, dün yürütülen operasyonlarda 45 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Hürriyet gazetesi ise askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde 11 köyün Türk askeriyle birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçtiği ifade edildi. HaberTürk gazetesi ise operasyon kapsamında Türk askerinin Suriye sınırından 7,5 kilometre içeri girdiğini yazdı.

Kaynak: BBC Türkçe


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