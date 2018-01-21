Başbakan açıkladı, Türkiye ekonomisi bu operasyonlardan olumlu çıkar

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Yıldırım, Türkiye ekonomisi bu operasyonlardan olumsuz etkilenmez, Türkiye ekonomisinin Zeytin Dalı Harekatı'dan olumsuz etkilenmeyeceğini kaydetti.Afrin'e kara harekatı başladı

AVRUPA-AK Parti Çanakkale İl Kongresi'nin ardından Çanakkale Valiliğini ziyaret eden Yıldırım, inşaat çalışmaları devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunarak, bilgi aldı.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, 84 metreye 24 metre ebadında bir kuru havuzun inşa edildiğini, bu havuzun köprünün kulelerinin oturduğu ayakların inşaatını yapmak üzere inşa edildiğini belirterek, bunların her birinin ağırlığının 48 bin ton olduğunu, yani yaklaşık 150 bin tonluk gemi ebadındaki bir yapıdan söz ettiklerini belirtti.

Başbakan Yıldırım, bu yıl sonuna kadar beton kulelerin (keson blok) yapımının devam edeceğini, sonradan kuru havuzun açılacağını ve suda yüzdürülüp, dışarı alınarak yerine monte edileceğini anlattı.

Dünyanın kuleler arasındaki en fazla açıklığa sahip köprüde inşaatın fiilen başladığını anlatan Yıldırım, "İnşallah 2023'te bu muazzam eseri Çanakkalemize, Türkiye'ye kazandırıyoruz. Belki daha önce de bitirebiliriz. İnşallah 5 sene öngörülüyor ama daha önce de bitirmeye gayret edeceğiz." dedi.

"Türkiye'nin neleri yapmaya kabiliyetinin olduğu açıkça ortada"

"Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomiyi olumsuz yönde etkileyebileceği gibi görüşler var, Nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya Yıldırım, şu yanıtı verdi:

"Ekonomiyi niye olumsuz etkileyecek? Şu şantiyeye bakınca Türkiye'nin neleri yapmaya kabiliyetinin olduğu açıkça ortada. Afrin operasyonu dediğiniz, Fırat Kalkanı gibi bir operasyon. Terörle mücadele, Hakkari'de, Şırnak'ta orada burada, dağlara, vadilere yaptığımız operasyonun biraz daha büyük ölçeklisinden bahsediyoruz. Türkiye ekonomisi, bu ufak tefek operasyonlardan olumsuz etkilenecek bir ekonomi değildir. Bugün gidin şehirlerde alışveriş merkezlerine, ticaret merkezlerine, vatandaşların kalabalık olduğu yerlere hayat normal akışıyla devam ediyor. Tabii Mehmetçiğimiz, Özgür Suriye Ordusu'na mensup kardeşlerimiz orada bulunan PKK, DEAŞ terör gruplarını yok etmek, gerek orada yaşayan, Afrin'de yaşayan Kürt, Arap, Türkmenleri bu zulümden kurtarmak için, aynı zamanda da ülkemize vaki tacizleri, saldırıları durdurmak için bir operasyon başlattı, Zeytin Dalı operasyonu başlattı. Bu zeytin dalının zeytinleri orada yaşayan sivil, masum insanlara, dalları da teröristlere gidiyor. Öyle de bir özelliği var operasyonun adının. Bunu bir vatandaşımız çok güzel resmetmiş. Benim de hoşuma gitti, sizlerle paylaşıyorum."