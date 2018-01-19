19/01/2018 19:42


ABD'den olası Afrin operasyonu hakkında yeni açıklama

abd

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Afrin harekatı konusuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu

Washington’da gazetecilere konuşan ve ismi açıklanmayan yetkili, Türkiye’nin operasyonu konusunda sınırlı bilgisi olduğunu söyledikten sonra şu eklemeyi yaptı: “Bu ilk haberlerde görülen türden tehditlerin ve faaliyetlerin bu konularda herhangi bir ilerleme kaydetmemizi sağlayacağını düşünmüyoruz. Bunlar istikrarsızlık yaratıyor"

Daha önce ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, olası Afrin operasyonu için "Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz" demişti.


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