19/01/2018 17:00


Gazeteci Hrant Dink vurulduğu yerde anıldı

Hrant Dink Anma

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, vefatının 11. yıl dönümünde vurulduğu yerde anıldı

Anma törenini düzenleyen Hrant'ın Arkadaşları grubu tarafından organize edilen anma etkinliği bugün, saat 15.00'te Şişli Halaskargazi Caddesi üzerindeki Agos gazetesinin eski bürosu önünde başladı. Anma töreni öncesi toplanan kalabalık Dink’in vurulduğu yere karanfiller koydu. Anma etkinliğinde “Buradayız Ahparig”, “Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeniyiz”, “Hrant için adalet için” dövizleri açıldı; “Faşizme inat, kardeşimsin Hrant”, “Katil devlet hesap verecek”, “Katilleri koruyan, cinayete ortaktır” sloganları atıldı.

Binlerce kişinin katıldığı anma etkinliğinde konuşan Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin, “O gün devlet buradaydı. Polisiyle, jandarmasıyla, istihbaratçısıyla devlet buradaydı. Ama Hrant Dink'in can güvenliğini sağlamak ve yaşama hakkını korumak için değil, tetikçilerin işini yaptığından emin olmak için buradaydı” dedi. Çetin, sözlerine “Gelin Hrant Dink olalım. Çünkü biz adalet, özgürlük ve eşitlik isteyenlerin soyundanız” diye devam etti.

Hrant’ın Arkadaşları grubundan Bülent Aydın da anma etkinliğinde bir konuşma yaptı. “Güneşli ama soğuk bir kış günündeyiz. Yan yana olmanın sıcaklığıyla buradayız. Bugün burada bizimle olması gereken ama cezaevine konmuş arkadaşlarımız var” diyen Aydın, “Hrant'ın arkadaşı Osman Kavala hapiste! Gazeteciler ve milletvekilleri hapse atıldı. Gazeteci arkadaşlarımızı, milletvekillerini ve seçilmiş siyasetçilerimizi aramızda sayıyoruz” ifadesini kullandı.


Ali Meşe
Evi yanan Ali Dede'den güzel haber geldi
Pele
Efsane futbolcu Pele hastanede tedavi ediliyor
flaş gelişme
Kudüs'te 6 Türk vatandaşı gözaltına alındı
kanal d yayin akisi
20 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı
show tv yayin akisi
20 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı
İlgili Haberler
abd

ABD'den olası Afrin operasyonu hakkında yeni açıklama

Tavus Bin Keysan Gülen

Fetullah Gülen'in yeğeni tutuklandı

115 çocuk

18 yaş altındaki 115 çocuğun hamile kaldığı ortaya çıktı

tank

Sevkıyat sürüyor 20 tank daha Hatay'a ulaştı

Son Dakika Haberleri
Ali Meşe

Evi yanan Ali Dede'den güzel haber geldi

Pele

Efsane futbolcu Pele hastanede tedavi ediliyor

kanal d yayin akisi

20 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı

show tv yayin akisi

20 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Turizmde yeni bir oyun mu

Kötü giden turizmimizde bu yıl beklentiler oldukça farklı. Sektör temsilcileri “Son iki yılı sıkıntılı geçirdik. 2018 turizm yılının iyi olacağı gözlemleniyor, umudumuz da arttı” diyor. Ancak ...

Devam