Gazeteci Hrant Dink vurulduğu yerde anıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, vefatının 11. yıl dönümünde vurulduğu yerde anıldı

Anma törenini düzenleyen Hrant'ın Arkadaşları grubu tarafından organize edilen anma etkinliği bugün, saat 15.00'te Şişli Halaskargazi Caddesi üzerindeki Agos gazetesinin eski bürosu önünde başladı. Anma töreni öncesi toplanan kalabalık Dink’in vurulduğu yere karanfiller koydu. Anma etkinliğinde “Buradayız Ahparig”, “Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeniyiz”, “Hrant için adalet için” dövizleri açıldı; “Faşizme inat, kardeşimsin Hrant”, “Katil devlet hesap verecek”, “Katilleri koruyan, cinayete ortaktır” sloganları atıldı.

Binlerce kişinin katıldığı anma etkinliğinde konuşan Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin, “O gün devlet buradaydı. Polisiyle, jandarmasıyla, istihbaratçısıyla devlet buradaydı. Ama Hrant Dink'in can güvenliğini sağlamak ve yaşama hakkını korumak için değil, tetikçilerin işini yaptığından emin olmak için buradaydı” dedi. Çetin, sözlerine “Gelin Hrant Dink olalım. Çünkü biz adalet, özgürlük ve eşitlik isteyenlerin soyundanız” diye devam etti.

Hrant’ın Arkadaşları grubundan Bülent Aydın da anma etkinliğinde bir konuşma yaptı. “Güneşli ama soğuk bir kış günündeyiz. Yan yana olmanın sıcaklığıyla buradayız. Bugün burada bizimle olması gereken ama cezaevine konmuş arkadaşlarımız var” diyen Aydın, “Hrant'ın arkadaşı Osman Kavala hapiste! Gazeteciler ve milletvekilleri hapse atıldı. Gazeteci arkadaşlarımızı, milletvekillerini ve seçilmiş siyasetçilerimizi aramızda sayıyoruz” ifadesini kullandı.