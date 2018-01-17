Dünya basını Afrin operasyonunu yazıyor

İngiliz basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin operasyonunu gerçekleştirmesi halinde olabilecekleri yazdı

Times gazetesi Türkiye’nin bir NATO üyesi olarak “Ortadoğu’daki amaçlarını gerçekleştirmek istiyorsa müttefiklerinin güvenini tazelemesinin daha çok başarı getireceğini” savunurken ABD ile görüş ayrılıklarının NATO içinde çözülmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan’ın Suriye’de ateş ile oynadığı iddia edilen yazıda Erdoğan’ın Afrin operasyonunu gerçekleştirmesi halinde iki müttefik olan Türkiye ve ABD’nin karşı karşıya geleceği uyarısı yapıldı.

Yazıda, “ABD, sınırda devriye güçler kurmayı amaçlayarak mantıklı bir hedef güdüyor. IŞİD’in Suriye’nin kırılgan kuzey bölgesinde tekrar ortaya çıkması, savaşa kalıcı bir son verme umutlarını sona erdirir. Eski Kürt militanları Suriye sınırının koruyucuları olmaları için eğitmek, bölücülüğe ya da Türkiye karşıtı şiddete bir davetiye değil; ancak onların federal bir Suriye’ye entegre olmaları için ilk adım” ifadeleri kullanıldı.

‘Kuşku uyandırıyor’

“Batılı güçlerin amacının bir bütün ve gerçekten demokratik bir Suriye’de Kürtlerin daha çok yönetim sahibi olması için alan tanımak olması gerektiği, güvenli sınırların ve Türkiye’nin bu sınırlara saygı duymasının hayati bir gereklilik olduğu” savunulan yazıda Türkiye’nin Erdoğan’ın belirttiği gibi Afrin’e operasyon düzenlemek istemesinin “amacının ne olduğu konusunda kuşku uyandırdığı ve Türkiye’nin NATO’ya bağlılığına şüphe düşürdüğü” ifade edildi.

New York Times gazetesi Washington’un sınırda ordu planının iki NATO müttefiki ABD ve Türkiye arasındaki tansiyonu yükseltme tehdidi taşıdığı aktarılırken haberde bütün bu gelişmeler yaşanırken Rusya destekli Suriye ordusunun İdlib operasyonunun sürdürdüğü de hatırlatıldı.

Washington Post’un haberinde ise Washington yönetiminin başta Obama da olsa Trump da olsa Suriye’de IŞİD’den kurtarılan bölgelerin korunması için bir güç oluşturmak istediği, bu iş için de olabildiğince az ABD askeri kullanmak istediğini yazdı.