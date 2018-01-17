Pistten çıkan uçağın ikinci pilotunun hatası ortaya çıktı

Trabzon Havalimanına iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kontrolden çıkarak yere çakılan uçak ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor

İniş hazırlığı yapıldığı sırada ikinci pilot 'otomatik gazdan çıkma' yerine, yanlışlıkla 'pas geçme' butonuna bastı. Pilotlar bu durumu düzeltti ancak motor freni aktif olmayan sağ motor kendini hâlâ 'pas' modunda sandı ve devir yükselterek uçağın aniden sola kaçışına neden oldu.

İKİNCİ PİLOTUN HATASI

Elde edilen veriler, pilotların ilk ifadeleri ve edinilen bilgilere göre kazanın meydana geliş şekli ile ilgili en yüksek ihtimal şu şekilde değerlendirildi: Kaptan pilot Ender Bayraktar ve ikinci pilot İrfan Yavuz yönetimindeki Pegasus Havayolları'na ait 737-800 tipi Zeynep adlı uçak, iniş için Trabzon Havalimanı'na yaklaşma yapmaya başladı. Uçağın kumandası, bu sırada ikinci pilot İrfan Yavuz'daydı ve inişi o yapacaktı. Pisti gören pilotlar, 'otomatik pilot'tan çıkarak manuel olarak uçmaya başladı. Ancak bu sırada ikinci pilot İrfan Yavuz, otomatik gaz kollarını devreden çıkarmak yerine TOGA (Take Of-Go Around) olarak adlandırılan 'PAS geçme' butonuna bastı. Bu durum uçağın kaptan pilotu tarafından fark edilerek müdahale edildi ve uçak piste normal şekilde yaklaşmasını sürdürdü. Piste normal bir şekilde iniş yapan pilotlar, gaz kollarını keserek uçağın 1 numaralı (sol) motorunun 'reverse' olarak adlandırılan motor frenlerini kapattı. Uçağın iki numaralı (sağ) motorunun 'reverse' ise çalışmıyordu. (Bu durum biliniyordu ve uçağın bu şekilde uçmasında ise herhangi bir emniyet kısıtlaması yoktu) Yavaşladıktan sonra pist sonunda uçağı terminale götürmek için kumandaları devralan Kaptan Pilot Ender Bayraktar, uçağın kanatlarındaki 'speed break' (hız kesici) olarak adlandırılan fren sistemini kapattı.

SİSTEMİN SİNSİ TUZAKLARINDAN BİRİ

Kaza bu sırada yaşandı. 2 numaralı (sağ) motor kendisini havada 'PAS geçiyor' sandığı için tam güç açıldı ve uçak ani bir hızla sola doğru kaçış yaptı. Pilotlar, durdurmaya çalışana kadar, uçak pistten çıkarak denize doğru yöneldi ve denize 10 metre kala ancak durabildi. Aynı uçak tipinde uçan pilotlar, kazayı, 'Otomasyon sisteminin pilotlara hazırladıkları sinsi tuzaklardan biri' diye değerlendirdi.