16/01/2018 16:50


Son dakika Suriye sınırında hareketlilik devam ediyor

askeri sevkıyat

ABD Suriye'de YPG’lilerden oluşan 30 bin kişilik polis gücü kuracağını duyurmuştu. Bunun ardından Suriye sınırında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor

ABD’nin açıklamasının ardından ABD'nin Ankara büyükelçiliği maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Türkiye'nin kuzeyde kurulacak bir orduya karşı çıktığı aktarılmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan iki gündür PYD'nin elindeki Afrin'e operasyon yapılacağı yönünde üst perdeden mesajlar verdi. Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında da olası bir Afrin operasyonun sinyallerini verdi.

BİR HAFTADIR SEVKİYAT SÜRÜYOR

ABD’nin bölgede gerilimi arttıran açıklamasının ardından sınır birliklerinde hareketlilik arttı. Başta zırhlı personel taşıyıcı ve tankların olduğu bir çok askeri malzeme günlerdir TIR’larla Irak sınırından Suriye sınırına sevk ediliyor. Sınır bölgesinde onlarca TIR’ın dolu girip boş döndüğü görülüyor.

TANKLAR SINIRA YERLEŞTİ

Farklı kentlerden Hatay’a gönderilen zırhlı askeri araçlardan bazıları Reyhanlı’dan geçiş yaptı. Zırhlı araçların Oğulpınar Hudut Karakolu’na konuşlandırılması bekleniyor. Sınır bölgesindeki güvenlik tedbirleri üst seviyede devam ediyor.

TSK’NIN 10 TANKI SINIRA KONUŞLANDIRILDI

Gazete Habertürk’ten Çetiner Çetin’in aktardığına göre ise, Sınıra gönderilen 10 tank Afrin karşısındaki Hassa’da konuşlandırıldı. Ayrıca tank sevkiyatının süreceği belirtildi. ”

 

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