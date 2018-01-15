Rusya Dışişleri Bakanından Türkiye’ye Suriye çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında Suriye’deki durumu değerlendirerek Türkiye'ye önemli bir çağrıda bulundu

Lavrov, “Türkiye’nin İdlib’de gözlem noktaları kurulma işlemini hızlandırmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı. Lavrov ayrıca ABD’ye suçlamalarda bulunurken, “Rejim değişikliği isteyenleri destekliyorlar” diye konuştu ve “ABD destekli güçlerin belli toprakları kontrol etmesi Suriye topraklarının bölünmesine yol açabilir” uyarısında bulundu.