Gazeteci Baki Avcı yaşamını yitirdi Baki Avcı kimdir

Duayen Gazetesi Baki Avcı, geçirdiği kalp kizi nedeniyle hayata veda etti

Baki Avcı, 1962 yılında doğdu. Gazetecilik mesleğine 15 Mart 1977 yılında başladı. Harçlıklarıyla biriktirdiği para onun ilk fotoğraf makinesini almasını ve mesleğe başlamasını sağladı. Hababam Sınıfı filminde de rol alan ve koyu bir Galatasaray taraftarı olarak bilinen Avcı 56 yaşında hayata gözlerini yumdu. Meslek yaşamında Meydan Gazetesi, Gözcü Gazetesi ve Hürriyet Gazetesi'nde de görev yapan Avcı, son olarak Sözcü Gazetesi Haber müdürüydü.