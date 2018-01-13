13/01/2018 18:39


KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş kabri başında anıldı

Rauf Denktaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 6. yılında kabri başında anıldı

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber, eski cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ve Derviş Eroğlu, Başbakan Hüseyin Özgürgün, kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, bakanlar, milletvekilleri, sendika ve dernek temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, törende yaptığı konuşmada, Denktaş’ın tarihte iz bırakan önemli bir lider olduğuna işaret ederek, "Merhum Denktaş, Dr. Fazıl Küçük ile Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesine yön veren, tarihte iz bırakmış önemli bir liderdir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı daha sonra anıt özel defterini de imzalayarak, şunları yazdı:

“Aziz lider Rauf Denktaş, aramızdan ayrılışınızın 6. yılında sizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Rum tarafının ‘Enosis’ hedefine karşı Kıbrıs Türk halkının bu adada azınlık olmaması ve özgürce yaşayabilmesi için verdiğiniz mücadele ve yaptığınız fedakarlıklar Kıbrıs Türk halkı tarafından hiçbir zaman unutulmayacak. Bu adada Kıbrıs Türkü'nün uluslararası hukuk çerçevesinde özgürlük, eşitlik ve güvenlik içinde başı dik olarak yaşayabileceği koşulların yaratılması için çabalarımız sürecek. Ruhunuz şad olsun.”

 


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