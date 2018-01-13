Bulgaristan AB-Türkiye ilişkilerinin iyileşmesini istiyor

AB Konseyi Dönem Başkanı Bulgaristan, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin daha iyiye gitmesi yönünde istekleri olduğunu açıkladı

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva Cuma günü Sofya'da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.Bakan, "Türkiye'nin Avrupa için önemli bir partner olduğuna inanıyoruz ve onlarla çalışmak istiyoruz" dedi.

Haziran ayına kadar AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı yürütecek olan Bulgaristan, AB Komisyonu ve AB Konseyi ile Türk hükümeti arasında üst düzey görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulunuyor.

AB Komisyonu açıklama yaptı

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn ise Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye ile tam üyelik yerine kısa bir süre önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gündeme getirdiği "stratejik ortaklık" kurulabileceğine dikkat çekti.Hahn, Türkiye'nin başta Almanya olmak üzere bazı AB ülkeleriyle yakınlaşma aramasıyla ilgili olarak "Sadece tatlı sözler yetmez. Önemli olan olgulardır ve bu olgular henüz değişmemiştir" şeklinde konuştu.