13/01/2018 10:05


Şahin Alpay'ın tahliye talebi ikinci kez reddedildi

Şahin Alpay

Gazeteci Şahin Alpay'ın tahliye talebi dün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ikinci kez reddedildi

13. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin ikinci ret kararında, "12 Ocak Cuma günü Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinde söz konusu tutuklu sanık ile ilgili verilen gerekçeli kararın yayımlandığının anlaşıldığı" belirtildi ve Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı ve sanık müdafilerin dilekçesinin incelemeye aldığı ifade edildi.Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlalinin tespitine yönelik kararı için "mahkememiz dâhil olmak üzere herkes için bağlayıcıdır" ifadesinin kullanıldığı metinde, "Anayasa Mahkemesi, hangi nedenle olursa olsun yerel mahkemelerin yerine geçecek 'delil değerlendirmesi' ve 'yerindelik incelemesi' yapamaz" diyerek AYM kararı reddedildi. 

"Anayasa Mahkemesi, kendini mahkememiz yerine koyarak özetle‚ 'dosyadaki delillerin tutukluluk için yeterli olmadığına' karar vermiştir" ifadesinin yer aldığı karar metninde "Bu tespit dikkate alındığında mahkememizce sadece tahliye değil, aynı zamanda ve yargılama sonunda beraatına da karar vermek gerekir" denildi. Karar mentinde "Anayasa Mahkemesi dosyamızın esasına girerek karar vermesi 'görev gaspı' niteliğindedir" ifadeleri kullanıldı.

Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın avukatı Veysel Ok, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 13. Ağır Ceza'nın ikinci ret yanıtını şöyle duyurdu:

Veysel Ok

@shemmoshemmo

13. Ağır ceza mahkemesi yetki gasbı gerekçesi ile şahin Alpay’ın ikinci itirazını da red etti 

Veysel Ok DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada da "AYM kararına uyulması gerektiğini herkes biliyor" diye konuştu. Türkiye'de şu an bir sistem krizi olduğunu kaydeden OK, "Anayasa Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesi arasında yaşanan bu çatışma, ülkenin geleceği için belirleyici olacak" dedi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 13. Ağır Ceza Mahkemesi için "hukuk adına talihsiz günler" diyerek "Yerel mahkeme resmen beraat kararı verme korkusunu dışa vurmuş" değerlendirmesinde bulundu. 

Anayasa Mahkemesi (AYM) perşembe günü tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın bireysel başvurularını değerlendirip hak ihlali olduğuna hükmederek gazetecilerin tahliyelerine karar vermişti. Ancak karar, aynı gece önce Şahin Alpay'ın dosyasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi daha sonra da Mehmet Altan'ın dosyasına bakan 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nden geri dönmüştü. Her iki mahkemede ret kararına AYM kararının kendilerine tebliğ edilmemiş olmasını göstermişti. Bunun üzerine AYM'nin resmi Twitter hesabından kararın internet sayfasında yayımlanmış olduğu bildirilmişti.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe


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