12/01/2018 15:40


Halk Özel Harekatı Derneği (HÖH) hakkında inceleme başlatıldı

Halk Özel Harekatı Derneği

Halk Özel Harekatı (HÖH) adlı dernek hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde hukuk dışı oluşum, yapılanma ve faaliyetlerde bulunduğu yolunda basında haberlere konu olan, 'Halk Özel Harekatı Derneği' hakkında, bakanlığımızca ilgili mevzuat gereğince, gerekli inceleme ve araştırmalar yürütülmektedir.

"Yine Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden adı geçen dernekten farklı olarak, resmi olarak kurulmayan ve kayıtlarımızda da yer almayan 'Halk Özel Hareketi Derneği' adı ile üzerinden yayın yapan bir başka oluşum hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup konu ilgili merciler nezdinde takip edilmektedir."

HÖH Genel Başkanı Fatih Kaya: AKP'nin milis gücü değiliz

HÖH Genel Başkanı Fatih Kaya hafta başında, BBC Türkçe'den Selin Girit'in sorularını yanıtlamıştı.

Medyada hakkında çeşitli iddialarla gündeme gelen HÖH'ün, İçişleri Bakanlığına kayıtlı bir dernek olduğu ve 22 ilde aktif çalışmalar yürüttüğü anlaşılmış, kuruluşun genel başları Kaya da röportajda 10 yıl Jandarma Özel Harekat birlikleri bünyesinde uzman çavuş rütbesiyle görev yaptığını söylemişti.

Fatih Kaya, "AKP'nin silahlı milisi oldukları" yolundaki iddiaları da yanıtlamıştı.

Yakında çıkan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan ve sivillere belli durumlarda yargı muafiyeti getiren düzenlemenin ardından yeniden gündeme gelen HÖH'ün faaliyetleri, bireysel silahlanmaya gittikleri ve AKP'nin talimatıyla hareket ettiği iddiasıyla HDP ve CHP tarafından Meclis gündemine taşınmıştı.

 

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