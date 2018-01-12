12/01/2018 08:12


ABD Türkiye'yi riskli ülkeler arasında gösterince olanlar oldu

ABD Türkiye

ABD, vatandaşları için yeni uygulamaya koyduğu seyahat danışma dizininde, Türkiye’yi güvenlik açısından riskli ülkeler arasında gösterdi. Bu hamlenin ardından ABD’nin Ankara Büyükelçilik Maslahatgüzarı Philip Kosnett Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı ve Ankara’nın rahatsızlığı bildirildi

ABD Dışişleri Bakanlığı, 10 Ocak günü yürürlüğe giren yeni uygulamasında dünyadaki ülkeleri güvenlik açısından 4 ana kategoriye ayırıyor. Bu listede Türkiye; Sudan, Rusya, Venezuela, Pakistan ve Guatemala ile “Gitmeyi tekrar düşünün” başlıklı 3’üncü kategoride yer alıyor. “Seyahat etmeyin” içerikli 4’üncü kategori ise Yemen, Mali, Libya ve Somali gibi iç savaş ya da çatışmaların yaşandığı ülkeleri içeriyor.

Her ülkenin güvenlik durumuyla ilgili ayrı bilgilendirme ve uyarıların yapıldığı ABD Dışişleri Bakanlığı web sitesinde Türkiye’ye de geniş bir bölüm ayrılıyor. “Terörizm ve keyfi tutuklamalar nedeniyle Türkiye’ye seyahat etmeyi tekrar düşünün. Bazı bölgeler yüksek riskli” denilen uyarıda terör nedeniyle gidilmemesi istenen şehirler ‘Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şirnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkâri ve Bitlis’ olarak gösteriliyor. 


bedelli askerlik
CHP'den hükümete bedelli askerlik çağrısı
Selahattin Demirtaş
Selahattin Demirtaş aylar sonra ilk kez bir duruşmaya katıldı
abdullah gül
Eleştirilerin hedefi Abdullah Gül ilk kez konuştu
Cenk Tosun
Cenk Tosun Everton formasıyla ilk o maça çıkacak
trafik kazası
Feci kazada can veren kurbanların kimlikleri belli oldu
İlgili Haberler
Mehmet Altan ve Şahin Alpay

AYM'den Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında tahliye talebi

Tanzanya bandıralı gemi

Reuters duyurdu Türkiye'de patlayıcı yüklenen gemi durduruldu

sokak hayvanları

Sokak hayvanlarına işkence yapanlar 4,5 yıl hapis yatacak

oran

Oran, Yeni Bir Yol Bulmak da bir tercih değil artık bir zorunluluktur

Son Dakika Haberleri
bedelli askerlik

CHP'den hükümete bedelli askerlik çağrısı

Selahattin Demirtaş

Selahattin Demirtaş aylar sonra ilk kez bir duruşmaya katıldı

abdullah gül

Eleştirilerin hedefi Abdullah Gül ilk kez konuştu

Cenk Tosun

Cenk Tosun Everton formasıyla ilk o maça çıkacak

 Yazarlarımız
Mustafa ÖZ

SAĞLIKLI DÜŞÜNELİM

Dünya kimseye kalmamıştır. Bizlerede kalmayacak. İnsanlar yaptıkları iyilik ve kötülükleri ile anılacaktır. Şimdi bakıyoruzda bize örnek olması gereken, onların sözleri ve davranışlarını örnek olarak alacağımız ...

Devam