12/01/2018 07:49


AYM'den Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında tahliye talebi

Mehmet Altan ve Şahin Alpay

Anayasa Mahkemesi (AYM), Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın tahliyesini istedi

AYM, Altan, Alpay ve Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay’ın bireysel başvurularını görüştü.Yüksek mahkeme üç isim için de altıya karşı 11 oyla hak ihlali kararı verdi. AYM, Alpay ve Altan’ın da tahliyelerine hükmetti. Günay daha önce tahliye edilmişti. Diğer iki isim halen Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

‘Özgürlük ihlali’

AYM, ‘tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti, güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiayla tutuklanma dolayısıyla ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna’ karar verdi.

‘Kötü muamele’ ve ‘Hukuka aykırı gözaltı’ başvurularını ise ‘başvuru yollarının tüketilmemiş olması’ nedeniyle kabul etmedi.

Öte yandan AYM kararına göre Altan’a 20 bin lira tazminat ödenecek.

Bir yıldan fazladır tutuklular

Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Altan, darbe girişimini önceden bildiği iddiasıyla 10 Eylül 2016’da gözaltına alınarak 22 Eylül 2016’da tutuklanmıştı. Eski Zaman yazarı Şahin Alpay da 30 Temmuz 2016’da tutuklanmıştı.Altan hakkında ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Alpay hakkında ise darbecilik suçlamasıyla üç kez ağırlaştırılmış müebbet, örgüt üyeliğinden de 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Dündar ve Gül hemen tahliye edilmişti

AYM, ‘MİT TIR’ları davası’nda 93 gün boyunca tutuklu bulunan eski Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün yaptığı bireysel başvurular da da hak ihlali kararı vermişti. AYM’nin kararından sonra, davanın görüldüğü alt mahkeme, birkaç saat içinde tahliye kararı yazmıştı.

 


Leyla Zana
HDP Ağrı milletvekili Leyla Zana hakkında flaş karar
Bekir Bozdağ
Bekir Bozdağ'dan AYM'nin Alpay ve Altan kararına tepki
Mehmet Altan ve Şahin Alpay
AYM'den Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında tahliye talebi
Resmi Gazete
697 sayılı yeni KHK Resmi Gazete'de yayınlandı
Avrupa Gazete
Avrupa Gazete - 12 Ocak 2018
İlgili Haberler
Tanzanya bandıralı gemi

Reuters duyurdu Türkiye'de patlayıcı yüklenen gemi durduruldu

sokak hayvanları

Sokak hayvanlarına işkence yapanlar 4,5 yıl hapis yatacak

oran

Oran, Yeni Bir Yol Bulmak da bir tercih değil artık bir zorunluluktur

Münir Özkul

Usta sanatçı Münir Özkul hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
Leyla Zana

HDP Ağrı milletvekili Leyla Zana hakkında flaş karar

Bekir Bozdağ

Bekir Bozdağ'dan AYM'nin Alpay ve Altan kararına tepki

Resmi Gazete

697 sayılı yeni KHK Resmi Gazete'de yayınlandı

Avrupa Gazete

Avrupa Gazete - 12 Ocak 2018

 Yazarlarımız
turker erturk

Ateş ve Öfke

Amerikalı kıdemli gazeteci Michael Wolff’un piyasaya yeni çıkan “Fire and Fury” (Ateş ve Öfke) adlı kitabı tüm dünyada büyük ses getirdi, ilgi çekti ve tabii ...

Devam