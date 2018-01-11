11/01/2018 07:33


Reuters duyurdu Türkiye'de patlayıcı yüklenen gemi durduruldu

Tanzanya bandıralı gemi

Reuters tarafından yapılan habere göre Türkiye’nin Mersin ve İskenderun limanlarından yüklenen ve bomba yapımında kullanılan malzemeleri taşıyan Tanzanya bandıralı gemi durduruldu

Yunanistan donanması, Tanzanya bandıralı olduğu öğrenilen gemiyi Girit açıklarında durdurdu.Girit yakınlarında seyreden gemide amonyum nitrat, elektriksiz patlayıcılar ve 11 adet sıvılaştırılmış petrol gazı tankı bulunduğu bildirildi

İddiaya göre gemide yer alan belgeler, malzemelerin Mersin ve İskenderun limanlarından yüklendiği ve geminin Cibuti ve Umman’a gitmeyi planladığını ortaya koydu.Ancak yapılan ilk soruşturmalara göre geminin kaptanı taşınan yükün tamamının Libya’daki Misrata limanına götürülmesi talimatını aldığını söyledi.Gemi mürettebatından 8 kişi gözaltına alındı.


Tanzanya bandıralı gemi
Reuters duyurdu Türkiye'de patlayıcı yüklenen gemi durduruldu
Pepe ve Tosic
Beşiktaşlı futbolcular Pepe ve Tosic Antalya kampında sakatlandı
su kesintisi
İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı
alman tatil
Alman turistlerin Türkiye rezervasyonunda artış
beyoğlu haberleri
Seyir halindeki polis aracında yangın çıktı
İlgili Haberler
sokak hayvanları

Sokak hayvanlarına işkence yapanlar 4,5 yıl hapis yatacak

oran

Oran, Yeni Bir Yol Bulmak da bir tercih değil artık bir zorunluluktur

Münir Özkul

Usta sanatçı Münir Özkul hayatını kaybetti

Mehmet Hakan Atilla

Jüri Hakan Atilla'yı 6 suçlamadan 5'inde suçlu buldu

Son Dakika Haberleri
Pepe ve Tosic

Beşiktaşlı futbolcular Pepe ve Tosic Antalya kampında sakatlandı

su kesintisi

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı

alman tatil

Alman turistlerin Türkiye rezervasyonunda artış

beyoğlu haberleri

Seyir halindeki polis aracında yangın çıktı

 Yazarlarımız
turker erturk

Ateş ve Öfke

Amerikalı kıdemli gazeteci Michael Wolff’un piyasaya yeni çıkan “Fire and Fury” (Ateş ve Öfke) adlı kitabı tüm dünyada büyük ses getirdi, ilgi çekti ve tabii ...

Devam