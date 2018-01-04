04/01/2018 06:27


Jüri Hakan Atilla'yı 6 suçlamadan 5'inde suçlu buldu

Mehmet Hakan Atilla

New York'ta görülen davada jüri, Mehmet Hakan Atilla'yı 6 suçlamadan 5'inde suçlu buldu

12 kişilik jüri heyeti, Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Atilla'yı yalnızca "kara para aklama" başlığında suçsuz buldu.Jüri kararı sonrası New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün tam, adil ve açık bir yargılamadan sonra, jüri üyeleri oybirliği ile Hakan Atilla'yı suçlu buldu. Daha önce suçluluğunu kabul eden Reza Zarrab ile birlikte, İran'a uygulanan yaptırımların içinde milyarlarca dolarlık bir oluk açan bu devasa planın merkezindeki iki adam, çok ciddi federal suçlardan suçlu bulundu.

"Yabancı bankaların ve bankacıların bir seçeneği var: İran'a ve diğer yaptırım uygulanan ülkelere ya açıkça yardım edersiniz ya da uluslararası bankacılık topluluğunun bir parçası olmayı tercih edersiniz. Ama bunların ikisini aynı anda yapamazsınız.

"Eğer Hakan Atilla'nın yaptığı gibi İran'a petrol karşılığı milyarlarca dolar kaçırma planını gerçekleştirmek için ABD Hazine Bakanlığı yetkililerine defalarca yalan söyler ve belge üretirseniz sonuçlarına katlanırsınız.

Atilla'nın yaptığı seçim, Amerikan hukukuna göre artık kanıtlanmış bir suçtur."

Atilla'ya yöneltilen suçlamalar şunlardı:

ABD ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma,

Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma,

Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma,

Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma,

Kara para aklamak için kumpas kurma

Kara para aklama

Atilla'nın avukatı Rocco: Dava muhtemelen "jeopolitika" ile ilgili

Mahkemeyi izleyen gazeteci Pete Brush, karar sonrası Hakan Atilla'nın "duygularını az gösterdiği" şeklinde gözlemini paylaştı.

Brush, Hakan Atilla'nın avukatlarından Victor Rocco'nun mahkeme dışında davayı "acaip bir oyun" olarak tanımladığını ve muhtemelen "jeopolitika" ile de ilgili olduğunu açıkladığı sözlerini aktardı.

Atilla'nın avukatlarından Cathy Fleming ise Brush'ın aktardığına göre, "bunun birinci raund" olduğunu belirterelk temyizi işaret etti.

Ceza duruşması 11 Nisan'da

Yargıç Berman'ın ayrı bir duruşmada tarafları bir araya getirip sanığa verdiği cezayı açıklaması öngörülüyor. Bu duruşmanın 11 Nisan tarihinde gerçekleşeceği açıklandı.ABD yargı sisteminde gıyabi yargılama olmadığı için, eski Maliye Bakanı Zafer Çaglayan'ın da aralarında olduğu "firari sanık" statüsündeki, 7 kişi hakkında hüküm verilmeyecek. Türk bankaları ile ilgili olası bir ceza ya da yaptırım kararı ise daha sonra ABD Hazine Bakanlığı tarafından verilecek.

Kaynak: BBC Türkçe


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