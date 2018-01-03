03/01/2018 07:11


Diyanet İşleri o haberlerin doğruluğunu reddetti

Diyanet işleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kız çocukların erken evlenip gebe kalabileceği, erkeklerin de 12 yaşına girdiklerinde baba olabileceklerine yönelik açıklamasıyla ilgili çıkan haberlerin ardından konuya açıklık getirildi

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığının kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri yönünde açıklamada bulunduğuna dair haberler asılsız olup, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Dini Terimler Sözlüğü adlı yayınımızdaki tanım ve maddelerin çarpıtılmasıyla böyle bir iddia üretmek iyi niyetle izah edilemez” dedi.

Açıklamada, “Kız çocuklarını anne olma ve aile kurma sorumluluğuna sahip olmadan, psikolojik ve biyolojik olgunluğa erişmeden evlendirmek, nikahta rıza ve irade hürriyetini şart koşan İslam dini ile bağdaşmaz. Nitekim Başkanlığımız, tarihi boyunca erken yaşta evliliklere asla onay vermemiştir, vermeyecektir. Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen Din Şuraları ve İl Müftüleri Seminerleri gibi üst düzey toplantıların Sonuç Bildirgelerinde, kız çocuklarını erken yaşta evlendirmenin asla dini referanslarla desteklenemeyeceği defalarca kayda geçirilmiştir. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun görüşü de bu yöndedir” ifadelerine yer verildi.

 


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