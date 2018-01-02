02/01/2018 07:35


İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ülkedeki kargaşaya flaş yorum

İran Cumhurbaşkanı Ruhani

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede yaşanan protestoların bir tehdit olarak değil, insanların sorunlarını görmek için bir fırsat olarak ele alınması gerektiğini bildirdi

Ülke genelindeki protestoların beşinci günü geride bıraktığı İran'da her eylemcinin yurt dışından emir almadığını vurgulayan Ruhani, "bir grup insan da fikirlerini ve sorunlarını aktarmak için sokağa çıktı" dedi.Ruhani, protestocuları sokağa çeken tek şeyin ekonomik sorunlar olmadığını, insanların daha fazla özgürlük istediğini de belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin konuşması Pazartesi akşam yerel saatle 20.00'de devlet televizyonundan yayınlandı. Öte yandan beş gündür sessizliğini koruyan dini lider Ayetullah Hamaney'in de bir açıklama yapması bekleniyor.


altın fiyatları
Çeyrek altın kaç lira oldu 2 Ocak 2018 altın fiyatları
yarıyıl tatili
MEB duyurdu yarıyıl tatili ne zaman başlayacak
Mesut Berna Yılmaz
Mesut Yılmaz ve eşinden teşekkür ilanı
kadın cinayeti
2017 yılının en acı raporu '409 kadın cinayete kurban gitti'
polis
Londra için korkutan gelişme, ölümle sonuçlanan saldırılar artıyor
İlgili Haberler
696 sayılı KHK

Tartışma yaratan 696 sayılı KHK'nın detayları

Cumhuriyet davası

Cumhuriyet davasında ara karar verildi tutukluluk hali devam edecek

TÜSİAD

TÜSİAD'dan yeni KHK'lara tepki

695. ve 696 sayılı KHK

695 ve 696 sayılı iki yeni KHK'nın detayları

Son Dakika Haberleri
altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu 2 Ocak 2018 altın fiyatları

yarıyıl tatili

MEB duyurdu yarıyıl tatili ne zaman başlayacak

Mesut Berna Yılmaz

Mesut Yılmaz ve eşinden teşekkür ilanı

kadın cinayeti

2017 yılının en acı raporu '409 kadın cinayete kurban gitti'

 Yazarlarımız
vatan oz

Çay Türkiye’de 25 TL İngiltere’de 10TL

İnanılır gibi değil. Londra’dan Türkiye’ye tatile her gittiğimizde fiyatları kontrol ediyorum. Elim Türkiye’de hangi ürüne dokunsa beynim “Londra’da daha ucuz” diyor. 4 yıl önce köşe ...

Devam