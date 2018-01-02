İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ülkedeki kargaşaya flaş yorum

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede yaşanan protestoların bir tehdit olarak değil, insanların sorunlarını görmek için bir fırsat olarak ele alınması gerektiğini bildirdi

Ülke genelindeki protestoların beşinci günü geride bıraktığı İran'da her eylemcinin yurt dışından emir almadığını vurgulayan Ruhani, "bir grup insan da fikirlerini ve sorunlarını aktarmak için sokağa çıktı" dedi.Ruhani, protestocuları sokağa çeken tek şeyin ekonomik sorunlar olmadığını, insanların daha fazla özgürlük istediğini de belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin konuşması Pazartesi akşam yerel saatle 20.00'de devlet televizyonundan yayınlandı. Öte yandan beş gündür sessizliğini koruyan dini lider Ayetullah Hamaney'in de bir açıklama yapması bekleniyor.