Cumhuriyet davasında ara karar verildi tutukluluk hali devam edecek

Cumhuriyet Gazetesi’nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı davada ara karar açıklandı

Duruşma savcısı tutuklu sanıkların tutukluluk hallerine devam kararı verilmesini istedi. Mahkeme heyeti kararında, Cumhuriyet gazetesi çalışanları tutuklu Akın Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet Şık ve Emre İper, ‘Jeansbiri’ hesabının sahibi olduğu iddia edilen Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca duruşmaların bundan sonra Silivri'de görülmesini hükmetti. Duruşma 9 Mart 2018'e ertelendi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına Cumhuriyet gazetesi çalışanları tutuklu Akın Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet Şık ve Emre İper, ‘Jeansbiri’ hesabının sahibi olduğu iddia edilen Ahmet Kemal Aydoğdu ve tutuksuz sanıklar katıldı.

AHMET ŞIK SALONDAN ATILDI

Duruşmada söz alan Ahmet Şık, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in ülke nüfusunun yüzde 8’inin şüpheli durumda olduğuna ilişkin bir açıklama yaptığını belirterek, “Karşımıza çıkan tablo şöyle; Çoğulculuğa değil çoğunlukçuluğa sırtını dayayarak memleketin kendinden olmayanlarına değişik biçimlerde ve düzeyde terörist muamelesi yapan bir iktidar var” dedi. Bu sözlerin ardından mahkeme başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, savunmanın siyasi olduğunu belirterek böyle devam etmesi halinde sözünü keseceğini söyledi. “Davanın kendisi siyasi” diyen Ahmet Şık, sözlerine devam etmek istedi. Mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Şık da, “Umarım siz de bu şekilde yargılanırsınız” diyerek mahkeme başkanına tepki gösterdi.Duruşmaya verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı bundan sonraki oturumda Ahmet Şık'ın “Duruşma düzenini bozduğu” gerekçesiyle salonda olmayacağını söyledi. Cumhuriyet gazetesi avukatları bu karar itiraz etti. Mahkeme heyeti de itirazı reddetti.

SAVCI “TUTUKLULUĞA DEVAM” DEDİ

Ardından avukatlar reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, bu talebi değerlendireceğini söyleyerek tutukluluğa ilişkin beyanların alınacağını ifade ederek duruşma savcısından görüşünü talep etti.Duruşma savcısı, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet Şık ve Emre İper ve Ahmet Kemal Aydoğdu’nun tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi.Sanık avukatlarından savcının mütalaasına karşı beyanları alındı. Sanık avukatları tahliye taleplerini sundu.

SABUNCU: OĞLUMUN DOĞUM GÜNÜ AMA SALONA ALINMADI

Sanık Murat Sabuncu, Ahmet Şık’ın savunmasını yapamadığı ve aşağıda bekletildiğini bu nedenle kendisinin de savunma yapmak istemediğini belirtti. Sabuncu, Ahmet Şık’ın yanına gitmek istediğini söyledi. Bu sözleri alkışlayanlar mahkeme başkanı tarafından uyarıldı. Sabuncu, “Bugün benim oğlumun doğum günü ama şu anda salona alınmadı” diyerek uygulamaya tepki gösterdi.

Kaynak: Sözcü