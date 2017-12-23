Türkiye Güven Huzur uygulamasında bin 159 kişi gözaltına alındı

Dün akşam Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Türkiye'nin tüm illerinde 8. kez Türkiye Güven Huzur uygulaması başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından birçok birim amirinin Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip ettiği uygulamaya asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, narkotik, deniz ve havacılık şubelerinden toplam; 13 bin 525 ekip, 11 hava aracı, 84 deniz aracı, 316 dedektör köpeği, 74 bin 162 personel katıldı.Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasının amaçlandığı uygulama, şehir giriş-çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 4 bin 329 uygulama noktasında ve 7 bin 435 umuma açık yerde gerçekleşti.

BİN 159 ŞAHIS YAKALANDI

Uygulamada; 584 bin 222 kişi kontrol edildi. Bin 159 aranan şahıs yakalandı, 267 kişi gözaltına alınırken, bin 870 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı. 150 bin 943 araç kontrol edilerek 225 aranan araç yakalandı, 4 bin 63 araca cezai işlem uygulandı ve bin 101 araç trafikten men edildi. 19 bin 468 iş yeri kontrol edilerek 527 iş yerine cezai işlem uygulandı. 80 iş yerine ise kapatılma işlemi uygulandı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Uygulama sonucunda; 27 adet tabanca, 59 adet av tüfeği, 755 adet mermi, 28 adet kesici delici alet, 34 adet kurusıkı tabanca, 11 gram eroin, 867 gram esrar, 3 gram kokain, 28 gram metamfetamin, 79 adet ecstasy, 13 adet captagon, 28 bin 353 paket kaçak sigara, 463 litre kaçak içki ve 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.