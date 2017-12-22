22/12/2017 08:11


Rus yetkiliden S-400 ile ilgili flaş açıklama

S-400

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Askeri Teknik İşbirliği'nden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin S-400 için Türkiye ile Rusya arasında teslim tarihiyle ilgili anlaşma sağlandığını açıkladı

Kojin, yaptığı açıklamada “Umut ediyorum ki, anlaşma birkaç gün içinde uygulama safhasına girer, mali durum da dahil olmak üzere tüm yönleri çözülür. Anlaşma iki finansal birleşmeden oluşacak. Anlaşmanın bir kısmı Türkiye tarafından, bir kısmı da Rusya'nın sağlayacağı kredi sayesinde karşılanacak ” dedi.

Teslimatın uzun sürebileceğini belirten Kojin, “Malzemelerden bahsedecek olursak, çok karmaşık bir silah sistemi, bir ayda teslim edilebilecek bir kalaşnikof saldırı tüfeği değil. Bu yüzden belirli teslimatlar 2019 yılının sonlarında – 2020 yılının başında olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Daha önce Kremlin'den yapılan açıklamada, “Kimse Rusya ve Türkiye'yi askeri-teknik işbirliği için eleştirme hakkına sahip değil” ifadeleri kullanılmıştı.


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