20/12/2017 16:22


İstanbul Ticaret Odası başkanı belli oldu

Öztürk Oran

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, İstanbul Ticaret Odasının yeni başkanı oldu

Bünyesinde bulunan 400 bin üye şirket ile dünyanın en büyük 5 ticaret odasından biri konumunda olan İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yeni başkanı belli oldu. Öğleden sonra başlayan yönetim kurulu toplantısında yapılan oylamada Öztürk Oran'ın yeni başkan olması kararlaştırıldı.

İbrahim Çağlar'ın geçen hafta vefatı sonrası 11 kişilik yönetim kurulu, yeni başkanın seçimi için kısa süre önce toplandı.İTO Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran, aynı zamanda Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı.

 

 


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