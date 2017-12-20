20/12/2017 12:04


Berberoğlu, Dündar ve Gül'ün 15 yıla kadar hapsi istendi

mit tırları davası

MİT TIR’ları davasında duruşma savcısı CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmen Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapislerini talep etti

Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ile eski istihbarat şefi Orhan Ceyhun Bozkurt hakkındaki dosyanın ise bu davadan ayrılmasına karar verildi. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı görülen duruşmaya Erdem Gül, başka suçtan tutuklu sanık Enis Berberoğlu katıldı. Yurt dışında olan Can Dündar ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, MİT’e ait TIR’ların durdurularak içindeki devlet sırrı niteliğindeki malzemelerin kayda alındığı ve Türkiye’yi teröre destek veren ülkelerden olduğu imajını oluşturulduğunu belirtti. Bu girişimin FETÖ/PDY örgütünün nihai amaç ve stratejisi doğrultusunda yapıldığına vurgu yapılan mütalaada, “Hiçbir kamu yararı bulunmadığı halde sanıklar Can Dündar, Erdem Gül ve Kadri Enis Berberoğlu’nun amaç ve eylem birliği içinde terör örgütünün hiyerarşisine dahil olmaksızın terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işledikleri anlaşıldığından Can Dündar, Erdem Gül ve Kadri Enis Berberoğlu’nun 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması..” ifadeleri kullanıldı. Mahkeme ayrıca MİT TIR’larına ilişkin Yargıtay 16’ın Ceza Ceza Dairesin’nde askerler ve diğer kamu görevlileri hakkında görülen davanın sonucunun beklenmesinden de vazgeçerek duruşmayı erteledi.


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