19/12/2017 18:01


Cumhurbaşkanından ABD'nin Kudüs vetosuna karşı flaş hamle

cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Kudüs vetosuna karşı atılacak adımı söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs'ün tarihi statüsünü değiştirecek bu tehlikeli hamleyi önlemek amacıyla BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan karar tasarısı maalesef ABD'nin vetosuna takıldı. Karar tasarısının diğer 14 ülkenin tamamı tarafından desteklenmiş olması önemli ve manidardır" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan Kudüs tasarısı ile ilgili Erdoğan, "Şimdi inşallah bu tasarıyı BM Genel Kurulu'na taşıyacağız. Uluslararası toplumun Genel Kurul'da adalet, hakkaniyet ve barıştan yana güçlü bir tavır sergileyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.


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