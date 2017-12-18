18/12/2017 13:05


Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz için son görev

Yavuz Yılmaz

Eski başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz evinde ölü bulunmuştu. Yılmaz, bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor

Geçtiğimiz gün evinde hayatını kaybeden Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisinde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.Camiye cenaze aracıyla getirilen Yılmaz'ın naaşı, sevenleri tarafından musallaya taşındı.

Yılmaz ailesi cami avlusunda kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile aralarında eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Tansu Çiller, eski TBMM başkanları Cemil Çiçek ile Köksal Toptan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın da bulunduğu çok sayıda isim katılıyor.

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