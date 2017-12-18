Yavuz Yılmaz en son bakın kiminle konuşmuş

Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz, Beykoz'daki evinde ölü bulunmuştu. Yılmaz'ın ölümünden dakikalar önce babasını arayarak 'Annemin sağlığı nasıl?' diye sorduğu öğrenildi

Eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz’ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz’a, 2 yıl önce, halk arasında ‘sara’ diye bilinen ‘Temporal Lob Epilepsi’ teşhisi konmuştu. Tedavisi çok zor olan ve ilaçla kontrol edilen hastalık yüzünden sık sık nöbet geçiriyordu.

İLAÇLARINI KULLANMIYORMUŞ

Bunalıma girmişti. Düzenli alması gereken ilaçları 1 yıldır kullanmıyordu. İşe gidemediği için şirketlerindeki tüm görevlerini 2016’da kardeşi Hasan’a bırakmıştı.

BABASI DAHA ÖNCEDEN UYARMIŞ

Mesut Yılmaz, yakından ilgilenmek için Ataşehir’de yalnız yaşayan Yavuz Yılmaz’ın Beykoz Konakları’ndaki kendi evlerinde kalmasını istiyordu. Mesut Yılmaz, bir sağlık sorunu bulunan eşi Berna Yılmaz’ın tedavisi için geçen hafta Amerika’ya gitmişti. Mesut Yılmaz, gitmeden önce de oğlunun sağlık sorununu hatırlatarak, korumalarını “Gözünüzü Yavuz’un üzerinden ayırmayın. Sakın tek kalmasın” diye uyarmıştı.

EN SON BABASIYLA KONUŞMUŞ

Yavuz Yılmaz önceki gece, baba evine gitti. Korumalar ve çalışanlar geç saatte evden ayrıldı. Yavuz, sabaha karşı 02.30’da (Amerika saatiyle 16.30) babasını aradı. “Annemin durumu nasıl?” diye sordu. Mesut Yılmaz “Merak etme oğlum, annen iyi. Birkaç saat sonra uçağa binip eve dönüyoruz” dedi. Yavuz Yılmaz, telefonu kapattıktan sonra babasının çalışma odasına geçti. Babasına ait olan tabanca ile 03.00’te yaşamına son verdi.